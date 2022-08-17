Yerli Alex, Fenerbahçe'den 5 milyon euroya kaçabilir!

Arda Güler, yeni sezonda henüz istediği kadar forma giyme şansı bulamadı. Dinamo Kiev maçlarında Sarı-Lacivertlilerde 17 yaşındaki genç futbolcu ilk tercih edilen isimlerden olmadı.

9 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe her sezon olduğu gibi bu yıl da 9 futbolcuyu transfer etti. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler ise ilk maçta sadece 18 dakika süre buldu. 17 yaşındaki genç yıldız, rövanş mücadelesinde hiç süre alamadı.

SÖZLEŞMESİNDE BÜYÜK TEHLİKE

Yaklaşık 5 ay önce Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme yapan Arda Güler'in ilk sene 20, ikinci sene 25 ve üçüncü sene 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Arda Güler'in oynama zorunluluğundan doğan çok düşük bir miktarla serbest kalma bedeli de var.

5 MİLYON EUROYA AYRILABİLİR

Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olan Arda Güler'in bu süreden az forma giymesi halinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Zira söz konusu senaryoda 17 yaşındaki Arda Güler sadece 5 milyon euroya serbest kalacak.

Fenerbahçe forması ile Süper Lig, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol atarken 4 de gol pası vermeyi başardı. (Akşam, Sabah)