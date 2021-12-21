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Yerleşik yabancılar Aytemiz Alanyasporlu olacak

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, Alanya’da konut satın alan yerleşik yabancılardan oluşan taraftarı artırmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ev sahipliğinde emlak sektörü temsilcileriyle bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

Spor 21.12.2021, 14:03
Yerleşik yabancılar Aytemiz Alanyasporlu olacak

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, Alanya’da konut satın alan yerleşik yabancılardan oluşan taraftarı artırmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ev sahipliğinde emlak sektörü temsilcileriyle bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Alanya Tapu Müdürü Osman Bozkurt’un da katıldığı kahvaltıda yapılan toplantıda, Aytemiz Alanyaspor’un maçlarındaki taraftarların bir kısmının Alanya’da yaşayan yabancılardan oluştuğu, bu sayının gelecek dönemde artması için çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

Kaymakam Ürkmezer: “Alanyaspor ortak paydamız”

Konu ile ilgili konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Aytemiz Alanyaspor ortak paydamız ve Alanya’nın tanıtımının bir numaralı temsilcisidir. Hemen her gün Türkiye’nin gündemine, çoğu zaman da Avrupa ve dünyanın gündemine geliyor. Herhangi bir mali güçle yaptıramayacağımız tanıtımı Aytemiz Alanyaspor, konumu ile sürekli yapıyor. Bunun kalıcı olması gerekiyor. Alanyaspor’un her daim Süper Lig’de kalması için hepimiz gönüllü olarak kulübümüzün yanında olmalıyız. Alanya’dan konut alan herkesin de gönüllü olarak Aytemiz Alanyaspor’u tanıması ve maddi manevi desteğini esirgememesi için emlakçılarımız vasıtası ile Aytemiz Alanyaspor’un onlara anlatılması için bir araya geldik. Bu organizasyonda gördüm ki herkes Aytemiz Alanyaspor’un yanında ve bu beni çok mutlu etti" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: “Aytemiz Alanyaspor’u anlatalım”

Kulüp yönetimi olarak Süper Lig’e çıkmak için fedakarlıklar yapıldığını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Kulüp yönetimi olarak bu takımın önce 1. Lig’e, ardından da Süper Lig’e yükselmesi için maddi ve manevi büyük fedakarlıklar yaptık. Taraftarlarımız tribünde, iş adamlarımız da kısmen bizlere destek oldu. Ama başaramadığımız en büyük konu kulübe her zaman destek olacak sabit gelir kaynakları konusu oldu. Bazı emlakçı arkadaşlarımızdan bir öneri geldi. Alanya’dan ev alan herkese Aytemiz Alanyaspor’u anlatalım, maçlara davet edelim, bir destek isteyelim. Bu bizi çok mutlu etti. Bugün, bu konuda neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. İnşallah herkes bu öneriye sahip çıkar ve Aytemiz Alanyaspor’umuza sabit bir gelir kaynağı kazandırırız" diye konuştu.

Yakup Uslu: “Maçlara davet edeceğiz”

Sektör olarak Alanyaspor’un yanında olduklarına değinen Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Yakup Uslu, "Zaten konut sattığımız hemen herkes Alanya’nın Süper Lig’de bir takımı olduğunu biliyor. Alanya’dan ev alan herkese Aytemiz Alanyaspor’u tanıtıp, kulübü maddi ve manevi desteklemelerini talep edeceğiz. Maçlara davet edeceğiz” dedi.

Bozkurt: “Her zaman destek vereceğiz”

Yabancıya mülk satışında Alanya’nın Türkiye’de 2. sırada olduğuna vurgu yapan Alanya Tapu Müdürü Osman Bozkurt, “Satış işlemlerini daha hızlı yapmak için bir dizi tedbirler aldık. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bizzat desteği ile 10 memur daha gelecek. Yılbaşından itibaren işlemler daha da hızlanacak. Aytemiz Alanyaspor’un tek ilçe takımı olarak Süper Lig’de yer alması gurur verici. Her zaman destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ayhan Aslan: “Satılan konut başına Alanyaspor’a 100 Euro”

Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Aslan ise kahvaltı organizasyonun ardından yurt dışından 3 ayrı müşterisine sattığı dairelerden konut başı 100 Euro katkı payı alarak Alanyaspor’a teslim etti. Arslan, "Bundan böyle şirket olarak sattığımız konut başına müşterimizden alarak Aytemiz Alanyaspor’a 100 Euro vereceğiz. Sektörün tanıtımında büyük rol oynayan kulübümüze bunu bir borç olarak görüyoruz” dedi. Aslan ayrıca Aytemiz Alanyaspor Store’dan 100 adet atkı satın alarak müşterilerine hediye edeceklerini ifade etti.

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