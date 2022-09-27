Yenimahalle’nin gören kalpleri Denizli’yi yendi

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, rakibi Yukatel Denizli Görme Engelliler Futbol Takımı’nı Batıkent İnönü Mahallesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sahası’nda 2-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Yenimahalle Belediyespor Görme Engelliler Takımı, B1 Deplasmanlı Süper Lig 9. hafta karşılaşmalarında Yukatel Denizlispor’u kendi evinde ağırladı.

İlk düdükten son düdüğe kadar tansiyonun hiç düşmediği karşılaşmanın ilk yarısı Yenimahalle Belediyesi’nin baskılı oyunu ve Said Gökhan Yüce’nin muhteşem golüyle 1-0 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha hırslı başlayan Başkent temsilcisi çok geçmeden ikinci golü buldu. Yine Gökhan Yüce attığı golle Yenimahalle Belediyespor 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip takımdan Recep Aydeniz’in attığı gol sonucunda maç 2-1 Yenimahalle’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Yenimahalle Belediyesi, 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bursa Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.