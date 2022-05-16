Yenimahalle’de Gençlik Festivali başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlendiği “Yenimahalle Gençlik Festivali” sabah sporu ile başladı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Yenimahalle Gençlik Festivali” sabah sporu ile başladı. Vatandaşlara sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan Yenimahalle Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç Parkı’nda saat 09.00’da uzman eğitmenler eşliğinde 7’den 70’e herkesi sporla buluşturdu.

Hentbolda kıyasıya mücadele

Yenimahalle Belediyesi festival çerçevesinde amatör sporcuları Atatürk’ü Anma Hentbol Turnuvası’nda buluşturdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleşen müsabakalara, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Alfa İhtisas Spor Kulübü Kız Erkek, Kuvayi Milliye Ortaokulu, TED Koleji, Nasrettin Hoca Ortaokulu, As Spor Kulübü ve Polatlı Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımları katıldı. Turnuvada kıyasıya mücadele veren takımlar, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Salonu dolduran aileler ve hentbol severler tezahüratları ve alkışlarıyla sporculara destek verdi. Müsabakaları Yenimahalle Belediyesi’nin kadın hentbolcuları da izledi.

Kazanan dostluk oldu

Turnuvada Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da sporcuları yalnız bırakmadı. 10 takımın katıldığı turnuva sonunda sporculara madalyalarını takdim eden Başkan Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü olarak düzenledikleri turnuvaya katılan genç sporculara teşekkür etti. Gençler için her türlü altyapı imkanlarının hazırlıklarının tamamlandığını belirten Yaşar, “Yenimahalle Spor Kulübümüz, Yenimahalleli gençlerin hangi branşta spor yapmak istiyorsa o branşta yetiştirmek için altyapıda tüm hazırlıklarını tamamladı. Yenimahalle olarak Görme Engelliler Stadı’mız, Ampute Stadı’mızla, spor merkezlerimizle, yüzme havuzlarımızla, futbol sahalarımızla ve muhteşem kapalı spor salonlarımızla spor adına eksiğimiz kalmadı. Tek amacımız siz gençlerin sağlıklı olması ve kötü alışkanlıklardan uzan durmasıdır. Bugünden spor yapmaya başlarsanız hem sağlıklı olursunuz hem de kötü alışkanlıklardan uzak durursunuz” dedi.

Atatürk’ün mirasına sahip çıkın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini hatırlatan Başkan Yaşar, “Atatürk bu ülkeyi sizlere emanet etti. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizler ne kadar kendinizi geliştirir, bu millete yakışır bireyler olursanız ülkemiz sonsuza kadar ayakta kalır. Atatürk sizlere güvendi biz de sizlere güveniyoruz. Geleceğin bugünden daha parlak olacağına olan inancımız sizlere olan güvenimizdendir. Çok çalışın, çok okuyun, çok araştırın, sorgulayın ve asla Atatürk ve silah arkadaşlarının unutulmasına izin vermeyin. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın 19 Mayıs” ifadelerini kullandı.