Yenimahalle yıldız sporcularını arıyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Spor Akademisi için yeni dönem yıldız sporcu seçmelerine başladı.

Yenimahalle Belediyesi, minikleri spor dünyasına dahil etmek cimnastik, basketbol, voleybol, yüzme ve futbol branşlarında yapılacak olan seçmeler için başvuruları açtı. Başvurular, Yenimahalle Belediyesi’nin web sitesi üzerinden yapılacak.

Başkent’in en büyük ve en donanımlı spor merkezleri ve yüzme havuzlarına sahip olan tesislerde binlerce sporcu yetişiyor. Donanımlı spor tesisleriyle 13 yıldır ilçe sakinlerine bir yandan sağlık için spor yapma imkanı tanıyan, bir yandan da genç yetenekleri keşfederek spor camiasına kazandıran Yenimahalle Belediyesi, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyor.

Ankara’nın sporda öncüsü olan Yenimahalle Belediyesi, spor kulübü bünyesinde toplam 21 lisanslı spor branşı ve 713 lisanslı sporcu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda Başkent’i temsil etmeye devam ediyor.

Seçmeler 5 Eylül’de başlıyor

Spor Akademisi’nin yeni yıldızları için ilk seçmeler yüzme branşında, 5 Eylül Pazartesi günü Hacı Sabancı Yüzme Havuzu’nda yapılacak. Seçmelere; en az 3 kol 1 nefes seviyesinde yüzebilen 2009-2016 yılları arasında doğmuş olan çocuklar müracaat edebilecek.

2012-2017 arası doğumlu minikler için cimnastik branşı 9 Eylül Cuma günü, 2007-2014 yılları arasında doğan voleybolcu adayları için ise 10 Eylül Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde seçmeler yapılacak.

Öte yandan 2008-2013’lü futbolcu adayları için Ali Öcal Batıkent Stadyumu’nda 10-11 Eylül tarihlerinde seçmeler yapılacak. Tercihini Basketboldan yana kullanmak isteyen 2007-2014 yılları arasında doğan genç basketbolcular da 11 Eylül Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde seçmelere katılabilecek.

Çocukları spora teşvik etmeliyiz

Yenimahalle’de spora ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Yeni nesli, hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umutla bakabileceğimizi biliyoruz. Özellikle sporun çocuk gelişimindeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle’de spora ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çocukları spora teşvik etmek için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuğunuzun içinde başarılı bir sporcu keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Bunu ancak çocuğunuza fırsat vererek görebilirsiniz" dedi.