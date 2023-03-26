Yenimahalle yeni sporcularını bekliyor

Beş yıldızlı spor tesislerinde çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen spor eğitimleri ile adından söz ettiren Ankara Yenimahalle Belediyesi Spor Akademisi, yeni üyelerine kapılarını açıyor.

Yenimahalle Belediyesi Spor Akademisi’nde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bale, jimnastik, yüzme, tekvando, Kick boks, masa tenisi, tenis, buz pateni, oryantiring, muay thai, boks, bilardo branşlarında eğitimler veriliyor.

Yaşar: "Çocukları spora teşvik etmeliyiz"

Yenimahalle’de spora ve sporcuya çok önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Spor branşları çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle Yenimahalle’de spora çok büyük yatırım yapıyoruz. Çocukları spora teşvik etmek için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza fırsat vererek içindeki başarılı sporcuyu Yenimahalle Belediyesi Spor Akademisi’nde keşfedebilirsiniz” dedi.

Spor Akademisi’nde kayıtlar devam ediyor

Ankara’nın en donanımlı spor merkezlerine sahip olan Yenimahalle’de binlerce sporcu yetişiyor. Spora ve sporcuya yatırım yapan Yenimahalle Belediyesi, her yıl akademiye gelen genç yetenekleri keşfederek spor camiasına yeni sporcular kazandırıyor. Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği spor akademisine çocuklar ve gençler, belediyenin internet sitesi üzerinden veya 344 88 86 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.