Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’ne taze kan

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’ni 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 24 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, iç transferde 9 oyuncusuyla anlaşarak sözleşmeleri yenilerken, 4 yeni oyuncuyu da takıma kattı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, kıran kırana geçen Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’ni 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 24 puanla sezonu 5. tamamladı. EHF Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyerek gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Yenimahalle, 9 oyuncusu ile yeniden sözleşme imzalayarak güçlü kadrosunu korumayı başardı.

Yeni transferler de gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi SK, yeni sezon için Görele Belediyesi Spor Kulübü’nden Sevdanur Özkan (sağ oyun kurucu), Konyaaltı Belediyesi’nden Merve Özkaşıkçı (sağ kanat oyuncusu), Polatlı Belediyesi’nden Halise Akgül (sol oyun kurucu) ve Handan Kocabıyık (kaleci) ile anlaşma imzaladı.

2022-2023 Hentbol sezonunda başarıyı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi SK iç transferde, Gülcan Tügel (orta oyun kurucu), Betül Karaarslan (orta oyun kurucu), Reyhan Kaya (sol oyun kurucu), Selen Akalın (kaleci), Elif Yaren Uzun (sağ kanat), İlayda Dikbaş (sol kanat), Mehtap Tezkorkmaz (sol oyun kurucu), Hatice Özdemir (pivot), Funda Baş (sol kanat) ile sözleşme imzaladı.