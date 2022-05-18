Yenimahalle Ampute, şampiyonluğunu garantiledi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute 1. Lig 2021-2022 Sezonu’nda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden takım sporcuları, şampiyonluk kupasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a getirdi.

Yenimahalle Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, 1. Ligin 17. haftasında Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nü 5-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi. 17 karşılaşmayı namağlup tamamlayarak 102 gol atmayı başaran sporcuları ağırlayan Yaşar, oyuncuları tebrik ederek Süper Lig’de başarılar diledi.

“Engellilerin spor yapmasını daha fazla önemsiyorum”

Ankara’ya şampiyonluğu getiren kulüp sporcuları ile gurur duyduğunu belirten Yaşar, “Engelli vatandaşlarımızın spor yapması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü engel tanımayan bireylerin spor dallarına yönelmesi, sosyal hayata katılım ve kişisel gelişim için büyük önem taşıyor. Yenimahalle’de özellikle amatör sporlara ve alt yapıya büyük önem veriyoruz. Amacımız gelecekte başarıyı yakalayacak sporcuların Yenimahalle’de yetişmesidir. Bu nedenle Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü olarak ilçemizde çocukları spora yöneltmek amacıyla gerek tesis gerekse eğitim olarak tüm desteğimizi sunuyoruz. Bu vesileyle Ampute 1. Lig’i şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e çıkan sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

"Diğer belediyelere örnek olsun"

Yenimahalle’de spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür eden kulüp sporcuları, “Birçok büyükşehirde ampute futbol sahası yokken sadece Yenimahalle’de iki tane ampute futbol sahası var. Fethi Başkan’ın verdiği bu desteğin diğer belediyelere ve kurumlara örnek olmasını diliyoruz. Başkanımızın ihtiyacımız olan her konuda sunduğu destekten ötürü teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.