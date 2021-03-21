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Yeni ‘Spor Kulüpleri Yasa Teklifi’ ile kulüplerin kasasından karşılanamayan borçları yöneticilerden tahsil edilecek

Yeni yürürlüğe girmesi için teklif edilen ’Spor Kulüpleri Yasa’sı ile ilgili konuşan Avukat Emir Akpınar, "Yöneticiler harcamalardan, borçlanmalardan ve sır saklama yükümlülüğünden hukuki olarak sorumlu durumdadır" dedi.

Spor 21.03.2021, 10:28
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Yeni ‘Spor Kulüpleri Yasa Teklifi’ ile kulüplerin kasasından karşılanamayan borçları yöneticilerden tahsil edilecek

Yeni yürürlüğe girmesi için teklif edilen ’Spor Kulüpleri Yasa’sı ile ilgili konuşan Avukat Emir Akpınar, "Yöneticiler harcamalardan, borçlanmalardan ve sır saklama yükümlülüğünden hukuki olarak sorumlu durumdadır" dedi.

Cezai ve mali birtakım müeyyidelerin kulüp yöneticileri için tatbik edileceğini söyleyen Emir Akpınar, "Ülkemizde oldukça popüler bir spor olan futbolun hukuki meselelerinden bazı noktalarıyla bahsetmek gerekir. Futbol kulübü yöneticilerinin bütçe dışı harcamalardan kaynaklı sorumluluğu gündemi meşgul etmekte. Bu konunun hukuki açıdan irdelenmesi gerekmektedir. Spor kulüpleri ekonomik gelişmelere ayak uydurmak ve mali açıdan profesyonelleşmek adına birer işletme anlayışı içinde şirketleşme modelini benimsemiş durumdalar. Bu durum adeta bir şirket haline gelmiş olan futbol kulüplerinin birtakım hukuki sorumluluklar altında faaliyet göstermeleri sonucunu doğurmakta. Birer anonim şirket haline gelen futbol kulüplerinin yöneticilerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 12. Bölümünde düzenlenen Cezai Sorumluluk hükümlerinin futbol kulübü yöneticilerinin önem arz ettiği açıktır. Bunun yanında futbol kulübü yöneticilerinin kamu borçlarından da sorumlu olabileceği haller tezahür edebilir. Vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen vergi mükelleflerinden tamamen yada kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin malvarlığından alınabilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin kamu alacaklarından doğacak borçlara ilişkin Vergi Usul Kanunu’nun 10. Maddesine göre sorumluluğu bulunmaktadır. Bu maddeye göre tüzel kişilerin vergi sorumlusu olmaları halinde vergi yükümlülükleri kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilecektir. Vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen vergi mükelleflerinden tamamen ya da kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklardan kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin malvarlığından alınabilecektir. Dolayısıyla bahsedilen cezai ve mali birtakım müeyyideler futbol kulübü yöneticileri için tatbik edilebilecek, onlar adına menfi bazı neticeler doğurabilecektir" şeklinde konuştu.

Akpınar, yöneticilerin şirket sırlarını da saklamakla yükümlü olduklarını ve bunun paylaşılması durumunda cezai tatbikat işlenebileceğini belirterek, "Bahsedilenlerin yanında futbol kulübü yöneticilerin şirketin sırlarını saklamakla mükellef olduğundan ve aksinin cezai bir sorumluluğa yol açabileceğinden bahsetmek gerekir. Türk Ticaret Kanunu’nun 527. maddesi mucibince futbol kulübü yöneticilerin görevleri dolayısıyla kendisine tahsis edilmiş şirketin hususi bazı defterlerinin, henüz anlaşma sağlanamamış ancak anlaşma aşamasında olan bazı transferlerin harici üçüncü kişilerle paylaşılması, hasılı şirkete ilişkin elde ettikleri veya kendilerine verilen bilgi ve belgeye dayalı sırların paylaşılması onları maddi ve manevi sorumluluk altına sokabilecek, ayrıca kendileri aleyhine cezai tatbikat işletilebilecektir” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile yöneticilerin dönem borçları ve harcamalarından doğrudan sorumlu olacağını söyleyen Emir Akpınar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bahsedilenlerin yanında spor kulüplerinin akıbeti açısından önem arz eden Spor Kulüpleri Kanun Teklifi de mevcut bulunmaktadır. Buna göre mezkur teklifin yasama organından onay alması halinde; futbol kulübü yöneticilerinin kendi dönemlerindeki harcamalardan ve borçlanmalardan doğrudan sorumlu olabilmesi söz konusu olabilecektir. Tüm bahsedilenlere sonuç olarak diyebiliriz ki tüm dünyada ve bilhassa ülkemizde oldukça popüler olan futbolun yöneticileri harcamalardan, borçlanmalardan ve sır saklama yükümlülüğünden hukuki olarak sorumlu durumdadırlar. Bunun sonucu olarak kendileri maddi ve manevi tazminat borcu altına girebilirler ve hatta kendileri aleyhine cezai müeyyideler de tesis edilebilir."
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