Yeni sezonda Süper Lig maçları hangi kanalda?

DİGİTÜRK'LE 2 YIL DAHA DEVAM

Digiturk ve Saran Group arasında süren görüşmelerde TFF, tercihini Diguturk'tan yana kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler uzun süredir görüşme halinde olduğu mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüpler, 1 yıllık anlaşma istese de yayıncı kuruluş 2 yıllık anlaşmada diretti.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ KİMİN OLDU?

Süper Lig'i yayınlayacak kuruluş uzun süredir merak konusu olmuştu. 2 milyar 50 milyon TL'lik anlaşma sonucunda mevcut yayıncı kuruluşla yola devam edilme kararı alındı.

2 MİLYAR 50 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

beIN SPORTS bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak.

SPOR TOTO'DAN 500 MİLYON TL

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Spor Toto ise isim sponsorluğu için 500 milyon TL ödeme yapacak.