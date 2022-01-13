Yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş mi olacak?

Şansal Büyüka, köşesinde yazdığı yazıda Şenol Güneş'in yeni takımını açıkladı. Sezon başında hangi takıma gideceği merakla beklenen tecrübeli çalıştırıcının adresini açıklayan Büyüka, "Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

"Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz." ifadelerini kullanan Şansal Büyüka'nın yazısının tammamı için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

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