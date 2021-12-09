banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK’nın grubu belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün grubu belli oldu. 18 Aralık’ta başlayacak olan ligde yeşil-siyahlılar A Grubu’nda yer alacak.

Spor 09.12.2021, 15:14
Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK’nın grubu belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün grubu belli oldu. 18 Aralık’ta başlayacak olan ligde yeşil-siyahlılar A Grubu’nda yer alacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde kuralar çekildi ve fikstür belli oldu. Kocaeli Kadın FK’nın A Grubu’ndaki rakipleri; 1207 Antalyaspor, Altay, Amed Sportif Faaliyetler, Ankara BŞB. Fomget Gençlik ve Spor, Ataşehir Belediyespor, Beşiktaş, Fatih Vatanspor, Fenerbahçe, Hatayspor, Kdz. Ereğlispor ve Kireçburnuspor oldu. Kocaeli Kadın FK’nın fikstüre göre ilk rakibi Ataşehir Belediyespor olacak. Mücadele, 18 Aralık Cumartesi günü Kocaeli ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

24 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan ligde normal sezon; 12’şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarda ilk 4’e giren takımlar Play-Off; son 4’e kalan takımlar ise Play-Out mücadeleleri oynayacak.

Ligin ilk hafta maçları 18-19 Aralık tarihlerinde oynanacakken devre arası 13-24 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Normal sezonun 4 Mayıs 2022 tarihinde biteceği duyurulurken 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde de Play-Off ve Play-Out maçları oynanacak. Ligin finali ise 11 Haziran 2022’de yapılacak.

“Genç takım olmanın avantajlarını kullanmak istiyoruz”

Çekilen kura sonrası açıklamalarda bulunan Kocaeli Kadın FK Teknik Direktörü Hasan Alemdaroğlu, “Zor bir lig geçecek. Genç bir takımız. Altyapımızdan yetişen oyuncularla oynuyoruz. Öncelikli amacımız zaten oyuncu yetiştirmek üzerine kurulu. Mümkün olduğunca Türk futboluna, milli takımlara kendi oyuncularımızı yetiştirerek katkıda bulunmak istiyoruz. Tüm takımlarda 5-6 yabancı var. Biz ise kendi altyapımızdan yetişen oyuncularla oynayacağız. Genç takım olmanın avantajlarını kullanmak istiyoruz. Daha çok koşan, mücadele edecek bir takımımız olacak rakiplere nazaran. Hem hafta içi hem hafta sonu maçlar olması bizi olumsuz etkileyebilir. Hafta içi liseye giden sporcularımız var. Hayırlısı olsun, 1.5 yıldan beri ilk defa maça çıkacağız ve heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Gruptaki rakipleri değerlendiren Alemdaroğlu, sezon hedefleriyle ilgili, “Geçen yılın şampiyon takımı Beşiktaş ve bu yıla iddialı giren Fenerbahçe var grubumuzda. Altay gibi, Hatay gibi güçlü takımlar var. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ön planda olduğunu düşünüyorum. Biz de orta sıralarda konumlanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8