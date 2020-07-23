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Yeni sezon hazırlığına erken başlayan Samsunspor’da hedef Süper Lig

TFF 1. LİG’İN YENİ TAKIMLARINDAN SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL SAĞLAM, SEZON HAZIRLIKLARINA ERKEN BAŞLADIKLARINI BELİRTEREK, “HERŞEY GAYET GÜZEL GİDİYOR. SAMSUNSPOR’U LAYIK OLDUĞU SÜPER LİG’E TAŞIYACAĞIZ” DEDİ.

Spor 23.07.2020, 18:36
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Yeni sezon hazırlığına erken başlayan Samsunspor’da hedef Süper Lig

TFF 1. Lig’in yeni takımlarından Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sezon hazırlıklarına erken başladıklarını belirterek, “Her şey gayet güzel gidiyor. Samsunspor’u layık olduğu Süper Lig’e taşıyacağız” dedi.

TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor, erken başladığı sezon hazırlıklarına Bolu’nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışmalarını sürdüren Samsunspor, 10 günlük kampın ardından verilecek aradan sonra ikinci kamp dönemine yine Bolu’da girecek.

“Dezavantajımızı ortadan kaldırmak için erken başladık”

Son maçlarını 15 Mart tarihinde oynadıklarını ve rakipleriyle mücadele edebilmek için hazırlıklara erken başladıklarını söyleyen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Biz en son maçımızı 15 Mart’ta oynadık. O günden bugüne kadar aralarda bir 10 gün, ikinci bölümde de 3 hafta antrenman yapıp oyuncularımızda kendi bireysel antrenmanlarını bizim verdiğimiz program doğrultusunda yapmaya çalıştılar. Bu bir takımın fiziksel kalitesini koruması için hiç yeterli bir durum değil. O yüzden önümüzdeki sezon 1. Lig’de büyük bir mücadeleye gireceğimizi düşünürsek bizim bu mücadeleyi yapacağımız bütün rakiplerimiz geçen haftaya kadar maç oynadılar. Hala da maç oynayan rakiplerimiz var. Bunlar muhtemelen 10-15 gün ara verip fiziksel kayba uğramadan sezona başlayacak. Dolayısıyla bizim diğer rakiplerimize oranla dezavantajımız ortada. Bunu ortadan kaldırmak için sezona biraz daha erken başlayalım istedik” dedi.

“7-8 transfer yapacağız”

Taraftarlarına güzel bir Samsunspor izleteceklerini ve takımı Süper Lig’e taşıyacak transferleri yapmaya başladıklarını belirten Sağlam, “Geçen sezondaki kadromuzu büyük bir oranda koruduk. Onları üzerine 7 ya da 8 tane belirli bölümü yabancı diğerleri de yerli olmak üzere takviyeler yapacağız. 7-8 transferin 5 tanesi yabancı olacak. Diğerleri de yerli olacak. Bu kamp döneminde hem geçen seneki oyuncularımız hem de alt yapıdan 8 tane oyuncumuz bizimle beraber. Onların da A takıma adaptasyonunu sağlayabilmek için 10 günlük kamp dönemi geçireceğiz. Diğer 10 günlük bölümü de yine burada devam edeceğiz. Her şey gayet güzel gidiyor. Bir taraftan da taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak, Süper Lig’e taşıyacak kadro kalitesini tamamlayacağımız transferlerimiz de birer birer bitiyor. Benim isteğim, bize güvensinler, inansınlar. Verebilecekleri desteği sonuna kadar versinler. Allah’ın izniyle önümüzdeki sezon onlara güzel bir Samsunspor izleteceğiz. Samsunspor’u da layık olduğu Süper Lig’e taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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