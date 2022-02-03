Yeni Naimler Yıldırım’da yetişiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde eğitim gören sporcuları ziyaret etti.

Yıldırım’ın spor şenri kimliğini güçlendirecek çalışmaları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 365 gün boyunca çocukların ve gençlerin sporla buluştuğu Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret ederek tesiste eğitim gören sporcularla ve aileleriyle bir araya geldi. 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 16 farklı branşta Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yeni ‘Naim’lerin yetişmesine öncülük ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. İlçemizi birçok müsabakada temsil eden evlatlarımız 2,5 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 875 madalya ve 106 kupa kazandı. Yıldırım belediyesi olarak, 2022 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 3 bin 310. Son 2,5 yılda; yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 38 bin 240 çocuğumuza, jimnastik okullarında 10 bin 425 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 24 bin 142 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 120 çocuğumuza, özel gereksinimli 248 çocuğumuza toplamda ise 80 bin 175 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2022 yılında da 11 tesis 16 farklı branşta 125 personelimiz ile eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Yıldırım’ı spor şehri yapacak çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Yıldırım’ın özel çocuklarının birebir hocalar eşliğinde sportif beceriler kazandırıldığını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak 2019’dan bu yana 200’ün üzerine özel çocuğumuzun hayatına dokunduk. 4 hocamızın verdiği birebir özel temel beceri dersleri ile şu anda 65 çocuğumuzun eğitimleri devam ediyor. 3 ay boyunca, evlatlarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi için birebir hocalar eşliğinde başlayan eğitimlerde, verilen genel spor becerilerinin derslerinin ardından, yeteneklerine göre çocuklarımız gruplara ayrılıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor” sözlerini aktardı.