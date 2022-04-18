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Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.
Spor 18.04.2022, 16:11 18.04.2022, 16:35
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu’nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.
Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:
Muhittin Boşat
Murat Ilgaz
Erol Ersoy
Orhan Erdemir
İsmet Arzuman