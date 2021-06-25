banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den açıklama!
Sedat Peker'den açıklama!
Formula 1 yeniden İstanbul Park'ta yapılacak
Formula 1 yeniden İstanbul Park'ta yapılacak
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir

Yeni Malatyaspor’un transfer karnesi

Yeni Malatyaspor, 2021-202 sezonu öncesi 7 oyuncuyla yolları ayırırken 2 futbolcuyu renklerine bağladı.

Spor 25.06.2021, 13:18
Yeni Malatyaspor’un transfer karnesi

Yeni Malatyaspor, 2021-202 sezonu öncesi 7 oyuncuyla yolları ayırırken 2 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu 45 puan toplayarak 15. sırada bitirmişti. Sezonun sona ermesiyle Doğu Anadolu ekibinde 15 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Zuqui, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Acquah, Zeki Yavru, Umut Bulut ve Olcay Şahan ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid’i ve son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün’ü renklerine bağladı.
banner486
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner493