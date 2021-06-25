Yeni Malatyaspor’un transfer karnesi

Yeni Malatyaspor, 2021-202 sezonu öncesi 7 oyuncuyla yolları ayırırken 2 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu 45 puan toplayarak 15. sırada bitirmişti. Sezonun sona ermesiyle Doğu Anadolu ekibinde 15 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Zuqui, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Acquah, Zeki Yavru, Umut Bulut ve Olcay Şahan ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid’i ve son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün’ü renklerine bağladı.