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Yeni Malatyaspor’un ilk golü Adem’den geldi

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in yeni sezonundaki ilk golünü Adem Büyük, Trabzonspor karşısında attı.

Spor 17.08.2021, 14:30
Yeni Malatyaspor’un ilk golü Adem’den geldi

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in yeni sezonundaki ilk golünü Adem Büyük, Trabzonspor karşısında attı.

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, dün sahasında Trabzonspor’a 5-1’lik skorla kaybetti. Yeni Malatyaspor’un golünü maçın 32. dakikasında Mustafa’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük attı. Geçtiğimiz sezon fileleri 17 kez havalandıran 33 yaşındaki başarılı futbolcu sezona golle başladı. Büyük, Süper Lig’de çıktığı 256. karşılaşmada 64. golünü atmış oldu.
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