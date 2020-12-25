Yeni Malatyaspor’un iç saha karnesi rakiplerini korkutuyor

Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı 9 iç saha maçını da kaybetmedi.

Süper Lig’deki dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı maçları kaybetmiyor. Malatya ekibi, bu sezon ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bu başarısını sürdürerek oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. Sarı-siyahlılar, 6 maçta 14 puan toplayarak ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanırken, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Antalyaspor’u 1-0, Gençlerbirliği’ni 2-1, Denizlispor ve Kasımpaşa’yı da 2-0’lık skorlarla mağlup etti. Sarı-siyahlı ekip, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile ise 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, sahasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında da Artvin Hopaspor, Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon’u mağlup ederek saf dışı bıraktı.

Sahasında yenilgisi bulunmayan sarı-siyahlılar, bu serisini hafta sonu oynayacağı Erzurumspor maçında da sürdürmek istiyor.