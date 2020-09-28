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Yeni Malatyaspor’un hafta içi maçları

YENİ MALATYASPOR'UN SÜPER LİG 2020-2021 FUTBOL SEZONUNDA HAFTA İÇİ OYNAYACAĞI 9 KARŞILAMA BELLİ OLDU.

Spor 28.09.2020, 17:18
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Yeni Malatyaspor’un hafta içi maçları

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig 2020-2021 Futbol Sezonunda hafta içi oynayacağı 9 karşılama belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sezon yapılanması ile ilgili kararından sonra hafta içi oynanacak haftalar belirlendi.

Hafta içi oynanacak maçlarda Yeni Malatyaspor 5 deplasman 4 iç saha maçı oynayacak. İşte Yeni Malatyaspor’un hafta içi oynayacağı maçlar:

14. Hafta: Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

17. Hafta: Yeni Malatyaspor-Sivasspor

20. Hafta: Hatayspor-Yeni Malatyaspor

23. Hafta: Göztepe- Yeni Malatyaspor

28. Hafta: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

33. Hafta:Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

36. Hafta: Erzurumspor-Yeni Malatyaspor

38. Hafta: Sivasspor-Yeni Malatyaspor

41. Hafta: Yeni Malatyaspor-Hatayspor

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