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Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması

Yeni Malatyaspor’un genç kalecisi Abdulsamet Damlu’nun doğum günü, futbolcular ve teknik heyet tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Spor 26.07.2021, 09:49
Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması
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Yeni Malatyaspor’un genç kalecisi Abdulsamet Damlu’nun doğum günü, futbolcular ve teknik heyet tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor. Malatya temsilcisinin genç kalecisi Abdulsamed Damlu’nun 22. yaş günü futbolcular ve teknik ekip tarafından pasta kesilerek kutlandı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcuların keyifli olduğu görüldü.
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