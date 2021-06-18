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Yeni Malatyaspor’dan Umut Bulut’a teşekkür

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Umut Bulut’a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Spor 18.06.2021, 16:24
Yeni Malatyaspor’dan Umut Bulut’a teşekkür

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Umut Bulut’a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Yeni Malatyaspor’da 1 buçuk sezondur forma giyen 38 yaşındaki Umut Bulut, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı. Malatya temsilcisi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla katkılarından dolayı tecrübeli futbolcuya teşekkür etti.

Yeni Malatyaspor, söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Profesyonel futbolcumuz Umut Bulut ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Umut Bulut’a teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.
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