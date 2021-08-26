Yeni Malatyaspor’dan Fransız ekibine teşekkür

Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Fransız ekibi Dijon’a Ndong transferinde gösterdikleri olumlu tavırdan dolayı teşekkür etti.

Doğu Anadolu ekibi, son olarak Dijon FCO forması giyen Gabon Milli Takım oyuncusu 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong’un transferini geçtiğimiz gün gerçekleştirmiş ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Sarı-siyahlılar, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla Ndong transferinde kolaylık sağlayan Fransız ekibi Dijon’a teşekkür etti.

Yeni Malatyaspor’un söz konusu paylaşımında, “D. Ndong transferi sürecinde göstermiş oldukları olumlu tavır ve yardımları için Dijon kulübüne, saygıdeğer Başkan Olivier Delceurt ve Emmanuel Desplats’a teşekkür eder, bundan sonraki süreçte de iki kulübün aynı dayanışma içerisinde olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.