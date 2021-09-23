Yeni Malatyaspor’dan 5 sezonun en kötü başlangıcı

Süper Lig’de 5 sezondur mücadele eden Yeni Malatyaspor, 6 maçta 6 puan toplayarak en başarısız lig başlangıcını 2021-2022 sezonunda yaşadı.

Süper Lig’de 5. sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonuna sahasında 5-1’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlamıştı. Malatya temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini, ligin üçüncü haftasında da sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 yenerek ikinci galibiyetini almıştı. İki maç üst üste sahadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, milli aranın ardından konuk olduğu Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Bir sonraki hafta evinde Fatih Karagümrük karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakayı 4-3 kaybederek hayal kırıklığına yol açan Yeni Malatyaspor, 4 gün sonra yine sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’a da 1-0 yenilerek kötü gidişatına devam etti. Ligde oynadığı 6 maçta 6 puan toplamayı başarabilen sarı-siyahlılar, Süper Lig’de en başarısız sezonunu yaşıyor.

Yeni Malatyaspor; 2020-2021 sezonun ilk 6 haftasında 8 puan, 2019-2020 sezonun ilk 6 haftasında 7 puan, 2018-2019 sezonun ilk 6 haftasında 10 puan ve 2017-2018 sezonun ilk 6 haftasında 7 puan toplamıştı.

Lige istikrarsız başlangıç yapan Doğu Anadolu ekibinden taraftar, Antalyaspor maçından 3 puan bekliyor.