Yeni Malatyaspor’da teknik adam sorunu çözüme kavuşuyor
YENİ SEZONA BOLU ABANT’TA HAZIRLANAN YENİ MALATYASPOR, ÇİFT ANTRENMAN TEMPOSUYLA GÜÇ DEPOLUYOR.
Yeni Malatyaspor’da teknik direktör konusunun 1-2 gün içinde çözüm bulacağı belirtildi.
Yeni sezona Bolu Abant’ta hazırlanan Yeni Malatyaspor, çift antrenman temposuyla güç depoluyor. Kampta ikinci günü geride bırakan sarı-siyahlılar, Ali Ravcı yönetiminde yoğun bir çalışma programına tabi tutuluyor. eni Malatyaspor’un 15 günlük Bolu kampının ardından hazırlık maçlarının da olacağı ikinci etap kampına başlayacağı belirtildi. Bu arada Malatya ekibinde yeni teknik direktörün en geç perşembe günü takımın başında çalışmalara çıkacağı ifade edildi.
Hikmet Karaman’ın her konuda anlaşılmasına rağmen yeni talepler öne sürerek, henüz fesih yapmaması teknik adam sorununun çözüme kavuşmasına engel olduğu belirtilirken, konunun 1-2 gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.
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