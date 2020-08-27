Yeni Malatyaspor’da Tangocu esintisi
TRANSFERDE ROTASINI GÜNEY AMERİKA’YA ÇEVİREN YENİ MALATYASPOR, ARJANTİNLİ FUTBOLCULAR FERNANDO ZUQUİ VE GUİDO HERRERA’YA İMZA ATTIRDI.
Transferde rotasını Güney Amerika’ya çeviren Yeni Malatyaspor, Arjantinli futbolcular Fernando Zuqui ve Guido Herrera’ya imza attırdı.
Geçtiğimiz sezon ligde kötü bir grafik sergileyen Yeni Malatyaspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Transferde rotasını Güney Amerika’ya çeviren Malatyaspor, Arjantinli Fernando Zuqui ve Guido Herrera ile kadrosunu güçlendirdi.
17 Ağustos’ta başlayan Bolu kampına şu ana kadar Zuqui’yi dahil eden Malatya ekibi, son olarak Arjantin milli takımının da kalesini koruyan Guido Herrera ile resmi sözleşme imzaladı.
Daha önce Peru’lu Cueva’ya imza attıran Yeni Malatyaspor’un anlaşmaya yakın olduğu bir diğer Arjantinli sağ bek Leonardo Godoy ise görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Sarı-siyahlı kulübün Güney Amerika’dan birkaç oyuncu için daha girişimlerini sürdürdüğü, bu oyuncularla da imza aşamasına geldiği öğrenildi.
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