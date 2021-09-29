Yeni Malatyaspor’da son iki maçta gol atamadı

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de oynadığı son iki maçında gol sevinci yaşayamadı.

Doğu Anadolu Ekibi bu sezon oynadığı 7 maçta 7 gol kaydetti. Yeni Malatyaspor ligin ilk haftasında oynadığı Trabzonspor maçında 1 gol, 2. haftasında Göztepe ile oynadığı maçta 1 gol, 3. haftada oynadığı Gaziantep FK maçında 2 gol, 5. haftada oynadığı Karagümrük maçında ise 3 gol kaydetti.

Sarı-siyahlı ekip ligin 4. haftasında oynadığı Beşiktaş, 6. haftada oynadığı Sivasspor maçı ve geçen hafta oynadığı Antalyaspor maçında sahadan gol sevinci yaşayamadan ayrıldı.