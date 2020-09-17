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Yeni Malatyaspor’da saha içi sorumluluk Adem Büyük’te

YENİ MALATYASPOR’DA SAHA İÇİ SORUMLULUK ADEM BÜYÜK’TE

Spor 17.09.2020, 15:14
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Yeni Malatyaspor’da saha içi sorumluluk Adem Büyük’te

Eski oyuncusu Adem Büyük’ü 1 sezon aradan sonra yeniden kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, golcü oyuncudan çok şey bekliyor.

1 sezonluk Galatasaray macerasında attığı 12 golle iyi bir performans sergileyen yetenekli oyuncu, kendi isteğiyle ayrıldığı sarı-kırmızılı kulüpten eksi takımı Yeni Malatyaspor’a döndü. Yönetim tarafından takım kaptanlığı sorumluluğu verilen Adem Büyük, takıma hem ağabeylik yapıyor, hem de sahada önemli katkı sunuyor. Ligin 1. haftasında Karagümrük ile oynanan müsabakada sergilediği performansla alkış alan tecrübeli kaptan, bu sezon Yeni Malatyaspor’un en önemli hücum gücü olacağının da mesajını verdi. Adem Büyük, saha içinde ve saha dışında genç futbolculara ağabeylik yaparak da tecrübelerini aktarıyor.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sahadaki en önemli yarımcısı olan 33 yaşındaki Adem, futbolu Yeni Malatyaspor’da bırakmayı planlıyor.

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