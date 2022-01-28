Yeni Malatyaspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Milli Takım arası nedeniyle Antalya Belek’te kampa giren Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karagümrükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

2 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda Karagümrükspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını Antalya Belek’te bulunan bir otelde antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi.