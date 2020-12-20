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Yeni Malatyaspor’da Herrera ile yollar ayrıldı
Yeni Malatyaspor’da sezon başında kiralık olarak takıma gelen Arjantinli kaleci Guido Gabriel Herrera ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.
Spor 20.12.2020, 19:03
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Yeni Malatyaspor’da sezon başında kiralık olarak takıma gelen Arjantinli kaleci Guido Gabriel Herrera ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera’nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir" ifadelerine yer verildi.
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