Yeni Malatyaspor’da Cihat Arslan dönemi

Süper Toto Süper Lig’de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi.

Süper Lig’de kötü günler geçiren ve küme düşme potasında yer alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldıktan sonra takım kaptanı Adem Büyük’e Futbol Sorumluluğu görevi verilerek takımın başına getirilmişti. Büyük’ün de bu görevinden kısa sürede ayrılması üzerine Yeni Malatyaspor, son olarak Kasımpaşa’da görev yapan Teknik Direktör Cihat Aslan ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.