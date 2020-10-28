Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
SÜPER LİGİN 7.HAFTASINDA 1 KASIM PAZAR GÜNÜ 19.00’DA VODAFONE PARK’TA BEŞİKTAŞ İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK OLAN YENİ MALATYASPOR, ZORLU DEPLASMANDAN PUAN YA DA PUANLARLA AYRILARAK, ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR.
Süper Ligin 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü 19.00’da deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak, çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde ilk 3 haftada istediği sonuçları alamayan ancak sonraki 3 haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan toplayan Yeni Malatyaspor’da moraller üst seviyede. Son olarak ligin 6. haftasında sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni 2-1’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takımda gözler Beşiktaş maçına çevrilmiş durumda.
Ligin 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü 19.00’da İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde, sakatlığı nedeniyle Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen takım kaptanı Adem Büyük, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alamayan sağ bek oyuncusu Issam Chebake ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Çalışmalar esnasında futbolcuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi.
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