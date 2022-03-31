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Yeni Malatyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir’e konuk olacak olan Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 31.03.2022, 16:48
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir’e konuk olacak olan Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.
4 Nisan Pazartesi günü saat 20:30’da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-siyahlı ekip, ligde 20 puanla son sırada yer alırken, İstanbul ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü ise 47 puanla 6. sırada yer alıyor.
İki ekip şu ana kadar 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Başakşehir’in 6 galibiyeti, Yeni Malatyaspor’un 1 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.