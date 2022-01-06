banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Yeni Malatyaspor’da Adem ve Sadık, Trabzon maçından umutlu

Öğretmenler Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Futbolcular, öğrencileri ligin ikinci yarısında içerde oynanacakları Göztepe maçına davet etti.

Spor 06.01.2022, 13:07
Yeni Malatyaspor’da Adem ve Sadık, Trabzon maçından umutlu

Öğretmenler Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Futbolcular, öğrencileri ligin ikinci yarısında içerde oynanacakları Göztepe maçına davet etti.

Yapılan kitap dağıtım etkinliğinde basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar, Trabzonspor maçının zor olacağını ancak mücadele edeceklerini belirtti. Kaptan Adem Büyük, transfer iddialarına cevap vererek, "Transferle alakala konuşacak bir şey yok. Buradayım. Sözleşmem devam ediyor. Şuan için öyle bir şey yok" dedi. Trabzon maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyük, "Trabzon maçı önemli bir maç. Büyük takıma karşı oynayacağız. Ligin lideri. Bizim de eksiklerimiz var. Durumumuz çok iyi değil. Mücadele etmeye gidiyoruz oraya. Puan alabilirsek tabi ki çok iyi bizim için. İmkansız diye bir şey yok. Ama çok zor olduğunu biliyoruz. Biz de onlara zorluk yaşatmaya gideceğiz oraya. Elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz. Mutlu dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Onları maçlarımıza bekliyoruz"

Gençleri ligin ikinci yarısında Göztepe maçına davet eden Adem Büyük, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onları ziyaret ettik. Biz de o çağlardan geçtik. Onların yaşında olduk. Böyle ziyaretler olunca biz de mutlu oluyorduk. Eminim ki onlarda çok mutlu olmuşlardır. Biz onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Onları maçlarımıza bekliyoruz. içeride oynayacağımız Göztepe maçına davet etmek için buraya geldik. Hem onları görüp tanışmak hem de davet etmek için geldik. Onlarda maça gelip bize desteklerini verecekler her zaman. Onlara okul hayatında, öğrenim hayatında başarılar diliyorum. Yollar açık olsun" diye konuştu.

Sadık Çiftpınar: "Bugüne kadar yaptığımızın çok daha fazlasını yapacağız"

Ligin ikinci yarısında transferlerle birlikte mücadeleci bir takım olmayı hedeflediklerini belirten Sadık Çiftpınar ise, "Bugüne kadar yaptığımızın çok daha fazlasını yapacağız. İkinci yarı çok daha farklı olacak. Gelen transferlerle beraber çok daha güçlü, çok daha iyi bir Malatyaspor izleteceğimize inanıyoruz. Bu yönde de çalışıyoruz. Hep birlikte sezon sonu ligi iyi bir yerde bitiririz diye temenni ediyorum. Ülkemizin geleceği olan genç kardeşlerimizin hedeflere ulaşması yolunda onlara ufak bir destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz. Onlardan da söz aldık, bundan sonraki iç saha maçlarımıza genç kardeşlerimizden bize destek amaçlı gelecekler. Onların mutluluğu için şehrimizin takımımızın başarısı için elimizden gelin yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Futbolcular daha sonra öğrencileri maça davet ederek kitap dağıtıp, fotoğraf çektirdiler.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8