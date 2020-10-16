Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor, yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" ifadelerine yer verildi.