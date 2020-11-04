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Yeni Malatyaspor’da 3 pozitif vaka daha

YENİ MALATYASPOR’DA YAPILAN RUTİN KORONA VİRÜS TESTLERİ SIRASINDA BİR FUTBOLCU VE 2 ÇALIŞANDA SONUCUN POZİTİF ÇIKTIĞI AÇIKLANDI.

Spor 04.11.2020, 14:41
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Yeni Malatyaspor’da 3 pozitif vaka daha

Yeni Malatyaspor’da yapılan rutin korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 2 çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 1 futbolcumuz ve 2 personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Testleri pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” denildi.

Yeni Malatyaspor’da 29 Ekim’de yapılan rutin kontrollerde 2 futbolcuda daha test sonuçları pozitif çıkmıştı.

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