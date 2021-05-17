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Yeni Malatyaspor’da 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.
Spor 17.05.2021, 13:13
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.2020-2021 sezonunun 41.haftasına kadar ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 45 puan toplayarak lig’i 15. sırada bitirmişti. Doğu Anadolu ekibinde 15 futbolcunun şözlesmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona eren futbolcular: Zuqui, Erkan Kaş, Eray İşçan, Bülent Cevahir, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Foffana, Chebake, Zeki Yavru, Umut Bulut, Mallan, Olcay Şahan’dan oluşuyor.