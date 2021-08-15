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Yeni Malatyaspor’a taraftardan moral ziyareti

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’a taraftarlar moral ziyareti gerçekleştirdi.

Spor 15.08.2021, 22:24
Yeni Malatyaspor’a taraftardan moral ziyareti

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’a taraftarlar moral ziyareti gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu ekibi, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri’nde akşam gerçekleştirdiği antrenmanla ligin ilk haftasında yarın saat 19.15’de Trabzonspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası sarı-siyahlı ekibe taraftarlar sürpriz moral ziyareti gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve futbolcular taraftarlara teşekkür ederek kısa bir görüşme gerçekleştirdiler.
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