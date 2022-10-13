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Yeni Malatyaspor’a ’Kayısı Kola’ sponsorluğu

Kayısı Kola, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’la sponsorluk anlaşması imzaladı.

Spor 13.10.2022, 12:51 13.10.2022, 13:02
Yeni Malatyaspor’a ’Kayısı Kola’ sponsorluğu

Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Kayısı Kola ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya ilişkin Yeni Malatyaspor sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada,“2022-2023 sezonunda resmi içecek sponsorumuz olan, Türkiye’de adından söz ettiren, Malatya’mızın öz markası Kayısı Kola’ya teşekkür ediyoruz” denildi.

#Spor Toto 1. Lig #yeni malatyaspor spor #spor
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