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Yeni Malatyaspor’a ’Kayısı Kola’ sponsorluğu
Kayısı Kola, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’la sponsorluk anlaşması imzaladı.
Spor 13.10.2022, 12:51 13.10.2022, 13:02
Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Kayısı Kola ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya ilişkin Yeni Malatyaspor sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada,“2022-2023 sezonunda resmi içecek sponsorumuz olan, Türkiye’de adından söz ettiren, Malatya’mızın öz markası Kayısı Kola’ya teşekkür ediyoruz” denildi.