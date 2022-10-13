Yeni Malatyaspor’a ’Kayısı Kola’ sponsorluğu

Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Kayısı Kola ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya ilişkin Yeni Malatyaspor sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada,“2022-2023 sezonunda resmi içecek sponsorumuz olan, Türkiye’de adından söz ettiren, Malatya’mızın öz markası Kayısı Kola’ya teşekkür ediyoruz” denildi.