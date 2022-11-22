Yeni Malatyaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını sürdüren Doğu Anadolu ekibinde futbolcular düz koşu ve bireysel çalışmalar yaptı. Sarı-siyahlılarda orta saha oyuncusu Jospin Nshimirimana ülkesi Burundi’nin milli takımında yer aldığı için bu maçta kadroda bulunmuyor. Ligde 10 puanla 17. sırada yer alan Kaplanlar, Tuzlaspor maçını kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.