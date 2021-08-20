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Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyu kadrosuna kattı

Transfer sezonunu hareketli geçiren Yeni Malatyaspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı.

Spor 20.08.2021, 15:48
Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyu kadrosuna kattı

Transfer sezonunu hareketli geçiren Yeni Malatyaspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı.

Doğu Anadolu’yu Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor’da transfer dönemi hızlı geçti. Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 14 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek, Miraç Altıntaş, Ogün Özçiçek, Hasan Özkan ve Sadık Çiftpınar’ı transfer etti. Öte yandan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-siyahlı formayı terleten Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan’ı da renklerine bağladı. Sarı-siyahlıların Lig’in ilk haftasında Trabzonspor karşısında 5-1 mağlup olmasıysa taraftarda transfer beklentisini arttırdı.

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