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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlandı
Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 15.08.2021, 22:14
Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.Doğu Anadolu ekibi, Bolu’da gerçekleştirdiği kamp döneminin ardından antrenmanlarına Malatya’da devam etti. Sarı-siyahlılar, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri’nde akşam gerçekleştirdiği antrenmanla ligin ilk haftasında yarın saat 19.15’de Trabzonspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.