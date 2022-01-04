Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda yeni transfer Godfred Donsah da yer aldı.