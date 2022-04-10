banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
TFF’den Uilenberg açıklaması!
TFF’den Uilenberg açıklaması!

Yeni Malatyaspor Süper lige veda etti

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ise ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’in düşen ilk takımı oldu.

Spor 10.04.2022, 19:28
Yeni Malatyaspor Süper lige veda etti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı sahada geliştirdiği atakta topu alan Mustafa'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Okan iki hamlede kontrol edebildi.
15. dakikada Hafez'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa yükselen Gameli'nin kafa vuruşunda top üst direkten az farkla auta çıktı.
23. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Ertaç'ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top Traore'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Campi'nin ortasıyla topla buluşan Dicko'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
44. dakikada sol kanattan Diabate'nin yerden pasında ceza sahası içinde Suleymanov'un dokunduğu top az farkla auta çıktı.
45. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun pasıyla topu önüne alan Mustafa'nın sağ ayağıyla çektiği sert şu üst direğe çarparak kale çizgisinin üzerine düştü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada Umut'un sağ kanattan ceza alanına yolladığı pasta topla buluşan Serginho'nun yakın mesafeden şutu top direğin sağından auta çıktı.
74. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da ceza alanı dışında topla buluşan Tetteh'in uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Okan son anda kornere çeldi.
75. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Tetteh'in kafayla kale önüne indirdiği top defansa çarpıp kaleye giderken kaleci Okan son anda topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Campi, Kenan (Muhammed dk. 86 ?), Karim Hafez, Azubuike (Barış dk. 89 ?), Mustafa, Jospin (Atakan dk. 46), Donsah (Metehan dk. 65, Umut dk. 87 ?), Dicko, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Yiğit, Umut, Mert Miraç, Berat
Teknik Direktör: Cihat Arslan

Giresunspor: Okan, Diarra, Perez, Hayrullah, Aziz Behich, Traore, Dibate (Sergen dk. 88 ?) Chiquinho (Muhammed dk. 73 ?), Flavio, Suleymanov (Serginho dk. 66), Umut (Balde dk. 88 ?)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Traore (dk. 23) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Jospin, Atakan, Hafez (Y. Malatyaspor), Perez (Giresunspor)

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 32 57
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Galatasaray 32 42
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 34
18. Bursaspor 29 29
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 31 22
20°
açık