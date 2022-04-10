Yeni Malatyaspor Süper lige veda etti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı sahada geliştirdiği atakta topu alan Mustafa'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Okan iki hamlede kontrol edebildi.

15. dakikada Hafez'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa yükselen Gameli'nin kafa vuruşunda top üst direkten az farkla auta çıktı.

23. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Ertaç'ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top Traore'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Campi'nin ortasıyla topla buluşan Dicko'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

44. dakikada sol kanattan Diabate'nin yerden pasında ceza sahası içinde Suleymanov'un dokunduğu top az farkla auta çıktı.

45. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun pasıyla topu önüne alan Mustafa'nın sağ ayağıyla çektiği sert şu üst direğe çarparak kale çizgisinin üzerine düştü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada Umut'un sağ kanattan ceza alanına yolladığı pasta topla buluşan Serginho'nun yakın mesafeden şutu top direğin sağından auta çıktı.

74. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da ceza alanı dışında topla buluşan Tetteh'in uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

75. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Tetteh'in kafayla kale önüne indirdiği top defansa çarpıp kaleye giderken kaleci Okan son anda topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Campi, Kenan (Muhammed dk. 86 ?), Karim Hafez, Azubuike (Barış dk. 89 ?), Mustafa, Jospin (Atakan dk. 46), Donsah (Metehan dk. 65, Umut dk. 87 ?), Dicko, Tetteh

Yedekler: Abdulsamed, Eyüp, Yiğit, Umut, Mert Miraç, Berat

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Giresunspor: Okan, Diarra, Perez, Hayrullah, Aziz Behich, Traore, Dibate (Sergen dk. 88 ?) Chiquinho (Muhammed dk. 73 ?), Flavio, Suleymanov (Serginho dk. 66), Umut (Balde dk. 88 ?)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Traore (dk. 23) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Jospin, Atakan, Hafez (Y. Malatyaspor), Perez (Giresunspor)