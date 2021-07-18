Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon İskoçya Ligi’nden kiralık olarak takıma gelen orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yılık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları Bolu’da devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz yıl İskoçya 1. Lig ekiplerinden Hibernian’da forma giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Stevie Mallan’ı devre arasında kiralık olarak alan sarı-siyahlılar, başarılı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen imza töreni ile ilgili Yeni Malatyaspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Hoş geldin Stevie" ifadelerine yer verildi. Süper Lig’de sezonunun 2. yarısında sarı-siyahlı takıma gelen İskoç oyuncu Mallan çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti.

Sağlık kontrolünden geçen Mallan’ın Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Bolu Abant’ta süren kampa katılacağı öğrenildi.