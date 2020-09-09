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Yeni Malatyaspor sezonun ilk maçını kazanmak istiyor

YENİ MALATYASPOR SEZONUN İLK MAÇINI KAZANMAK İSTİYOR

Spor 09.09.2020, 09:48
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Yeni Malatyaspor sezonun ilk maçını kazanmak istiyor

Süper Lig’de yeni sezona deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçla başlayacak olan Yeni Malatyaspor, bu mücadelede galibiyet hedefliyor.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, transferde aldığı isimlerle iddialı bir kadro oluşturdu. Geçen sezonki kadrosundan Arturo Mina, Fabien Farnolle, Mitcahael Donald, Gökhan Töre, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-siyahlılar, 9 yeni takviyeyle kadrosunda önemli bir değişime imza attı.

Sezonun ilk maçına cumartesi günü İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük müsabakasıyla çıkacak doğu ekibinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Transferde görüşme halinde olunan Adem Büyük ve Da Costa gibi isimlerle sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un, bu isimleri Karagümrük maçına yetiştirmek istediği öğrenildi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına cuma gününe kadar kendi tesislerinde hazırlanacak olan sarı-siyahlılar aynı gün İstanbul’a gidecek.

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