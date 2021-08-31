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Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık Çiftpınar etkisi

Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar’ın sahaya çıktığı iki maçta da kalesinde gol görmedi.

Spor 31.08.2021, 12:15
Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık Çiftpınar etkisi

Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar’ın sahaya çıktığı iki maçta da kalesinde gol görmedi.

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor’a 5-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, defans hattını başarılı savunmacı Sadık Çiftpınar ile güçlendirmişti. Çiftpınar, Göztepe maçının son 25 dakikasında ve Gaziantep FK karşılaşmasının 90 dakikasında sahada kalmıştı. Doğu Anadolu ekibi, Çiftpınar’ın sahada kaldığı 115 dakikada Trabzonspor maçının tersine bir performansla kalesinde gol görmedi.

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