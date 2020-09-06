Yeni Malatyaspor sağlık çalışanlarını unutmadı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon formalarını hazırladığı kliple tanıttı.

Sağlık çalışanlarına ithaf edilen klipte, Yeni Malatyaspor resmi ürün mağazasından forma alan taraftarlar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek sağlık çalışanlarına salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, forma hediye ediyor.

Büyük beğeni alan klip "Pandemi sürecinde hayatını kaybeden beyaz meleklerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza ithaf olunur." mesajıyla sağlık camiasına armağan edildi.

Tanıtılan formatlarda ’Kaplan baskılı siyah, taraftarın tercih ettiği kırmızı ve şimşek beyaza yer verildi.