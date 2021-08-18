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Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor 18.08.2021, 20:24
Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.5 sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar, 2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı- lacivertli ekip, gün içerisinde Çiftpınar’ın takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Doğu Anadolu ekibi 28 yaşındaki başarılı defans oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-siyahlılar, transferi ’Yuvana hoş geldin Sadık’ paylaşımıyla açıkladı.