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Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid’i transfer etti
Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor’da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 21.06.2021, 21:00
Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor’da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Yeni Malatyaspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.