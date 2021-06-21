Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid’i transfer etti

Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor’da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.