Yeni Malatyaspor pes etmedi
Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 39. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki takım Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kayserispor İlhan Parlak'ın (40') golüyle üstünlüğü yakalarken, Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile (65') puana uzandı.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 41 puanla 15. sırada, Kayserispor ise 39 puanla 17. sırada yer aldı.
Yeni Malatyaspor gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Gaziantep'e konuk olacak.
Maçtan dakikalar
19. dakika sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.
20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.
40. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Sabovic topu içeriye çevirdi, ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşun top kalecide kaldı.
İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.
48. dakikada ceza sahası dışında Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
54. dakikada gelişen Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.
55. dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.
61. dakikada Hafez'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Tetteh istediği gibi dokunamadı, top az farkla auta çıktı.
65. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
86. dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
(Maçkolik)